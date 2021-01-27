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İstinaf Mahkemesi Ebru Gündeş'in beraat kararını onadı

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nce onandı. 
İstinaf Mahkemesi Ebru Gündeş'in beraat kararını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkındaki istinaf başvurusunu karara bağladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün istinaf başvurusunu değerlendiren ceza dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirterek istinaf başvurusunun esastan reddedildiğini ifade etti. Böylece Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararı onanmış oldu ve karar kesinleşti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı.  Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu. Davayı 11 Mart 2019 tarihinde karara bağlayan mahkeme, sanık Gökdemir'i 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Ebru Gündeş Sarraf'ın beraatine karar vermişti. Ayrıca mahkeme, ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesini alamamış, bu nedenle Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

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