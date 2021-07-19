Etimesgut Belediyesi'nden arsa takas yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilen Eti-Park İş Merkezi (ETİ-PARK) Binası, Adalet Bakanlığı Bölge İstinaf Mahkemesi oluyor.

AK Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Asuman Erdoğan; Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman'ın da yer aldığı toplantıda iş merkeziyle ilgili son durumu açıkladılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca alınan ve Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen binanın Bölge İdare Mahkemesi olacağını belirten Hacı Turan, "3 ay önce ihaleye çıkıldı. Bayram sonunda İnşallah çalışmalara başlanacak. Hızlı bir şekilde çalışmalara devam edilerek 2022 yılının son çeyreğinde tamamlanacak. Adalet Bakanlığı'nın planlaması bu şekilde. Açılışını da hep birlikte yapacağız. Katkı ve desteklerinden dolayı Enver Başkan'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Asuman Erdoğan da yarım kalmış projenin hızlı bir şekilde tamamlanmasının Etimesgut için çok güzel bir kazanç olacağını ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Etimesgut ve Ankara'ya yapılan yatırımların takipçisi olduklarını kaydeden Nevzat Ceylan da "Ankara'mıza, 19 Mayıs Stadı'nın yerine güzel bir stat yapılacak. Stat 35 bin kişilik öngörülüyordu. Ancak Enver Başkan kapasitenin artırılmasını istedi. Bakanlıkta Enver Başkanın talebini de dikkate alarak seyirci kapasitesini 45 bine çıkardı" şeklinde konuştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, binanın iş merkezi yerine hastane, üniversite ya da kamu binası olması için yoğun gayret sarfettiklerini hatırlatarak, "Adalet Bakanlığımızın bu binayı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmasını heyecanla bekliyoruz. İlçemiz için İnşallah çok güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu.

TAKAS YOLUYLA HAZİNE'YE

Mülkiyeti Etimesgut Belediyesi'ne ait olan İstasyon Mahallesi'ndeki karkas haldeki Eti-Park (İş Merkezi) binasının tapusu Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine; adli hizmetlerde kullanmak üzere Maliye hazinesine geçmişti. Etimesgut Belediyesi yaptığı takas işlemiyle binanın karşılığında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Yapracık Mahallesi'nden imarlı arsalar almıştı. Bakanlık binanın tapusunu Maliye hazinesine alırken, bunun karşılığında, Yapracık Mahallesi'nde Maliye Hazine'sine ait 93 milyon 232 bin 120 TL değerindeki arsaların tapu kaydını Etimesgut Belediyesi'ne yapmıştı.