  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 36 °C
»

İstismar mağduru kardeşlerin devlet korumasına alınması süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylara DHA ulaştı.
İstismar mağduru kardeşlerin devlet korumasına alınması süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Bakanlık, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarından sonra, bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Uzmanlar, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşünü bildirdi. Yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi. 

DOSYADAKİ TÜM RAPORLAR İNCELENDİ 

Kardeşler G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda süren yargılamada dava dosyasında farklı sosyal hizmet raporları olduğu, bir kısım raporların çocukların mağduriyetinde anne ve üvey baba, bir kısım raporların ise babaannenin sorumluluğunu ortaya koyduğu belirtildi. Tüm raporların ortak sonucu çocukların çekirdek ve geniş aile bireylerinin davranışları ve tutumları ile istismar edildiği değerlendirmesini ortaya koydu. Aile Bakanlığı ülke gündemine oturan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla toplumsal bir olay halini alan Elmalı davasındaki tüm bilgi, belge ve verileri değerlendirerek, iki küçük çocuğun devlet koruma alınması kararı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karne almak için okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi02 Temmuz 2021 Cuma 14:25
  • Bakan Koca'dan aile hekimleriyle ilgili önemli mesaj: Büyük bir mücadele veriyor.02 Temmuz 2021 Cuma 14:12
  • MSB duyurdu: Sızma girişimindeki teröristlere soğuk duş!02 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Murat Kurum: 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik02 Temmuz 2021 Cuma 14:05
  • Dev projede sona doğru: 1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek02 Temmuz 2021 Cuma 14:01
  • Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık02 Temmuz 2021 Cuma 11:16
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı02 Temmuz 2021 Cuma 10:33
  • Kurban satış ve kesim yerleri hazır02 Temmuz 2021 Cuma 10:24
  • Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı02 Temmuz 2021 Cuma 10:20
  • BDDK 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi02 Temmuz 2021 Cuma 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti