  • BIST 1.546
  • Altın 412,026
  • Dolar 7,0348
  • Euro 8,5309
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKA'Eren-10 Gabar' operasyonu başlatıldı
»

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 7. Ada'da çıkan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangın meydana geldi.
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi 7. Adada bulunan ve plastik ürünler satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçrayarak hızla büyüdü.

Doğalgaz hatlarına da sirayet eden yangında çok sayıda iş yeri yandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İGDAŞ ekipleri bölgede doğalgaz akışını kesti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu12 Şubat 2021 Cuma 09:29
  • İzmir'de hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı12 Şubat 2021 Cuma 09:28
  • FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü ile firari akademisyen hücre evinde yakalandı12 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Çeşme’de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var12 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı12 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı12 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem12 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • İDO'nun bazı seferleri iptal edildi12 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın12 Şubat 2021 Cuma 09:09
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı12 Şubat 2021 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti