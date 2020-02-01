İsveç'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs vakasına İsveç'te ilk kez rastlandı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.

Genç kadının, Vuhan kentine kısa süre önce turistik ziyaret gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 24 Ocak'ta İsveç'e geldiği ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.

Dün sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.