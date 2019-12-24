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İsveç'te İslam Kültür Derneği'ne tehdit mektubu

İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan İslam Kültür Derneği'ne tehdit mektubu gönderildi.
İsveç'te İslam Kültür Derneği'ne tehdit mektubu

İsveç'in Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında bulunan İslam Kültür Derneği'ne gönderilen mektup endişeye neden olurken, dernekte çocuklara verilen eğitim iptal edildi. 

Mektupta, 'İsveç'i terk etmezseniz çocuklarınız ölecek' şeklinde ifadeler yer alırken, '26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek' tehdidinde bulunuldu. 

"İBADET EDERKEN KENDİMİZİ KORUYAMAYIZ"

İslam Kültür Derneği Yöneticisi Shadi Mansor, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, tehditlerin ciddi olduğunu belirtti.

Kıbleye dönerek namaz kıldıklarını hatırlatan Mansor 'Biz Mekke'ye dönerek ibadet ederken kendimizi koruyamayız. Polis bizi korumak zorunda, biz sadece kapıyı kapatabiliriz.'' dedi.

Fyrbodal Emniyet Müdürlüğünden komiser Rickard Fremark, olay hakkında yorum yapmanın çok erken olduğunu ifade ederek, tehdit mektubuna ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

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