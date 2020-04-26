  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için talimat verildi

Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.
İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için talimat verildi

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

icvec-ucus-talimati.jpg

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi
Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. 

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Gülüşken'in, çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut ile birlikte ambulans uçakla İsveç'ten Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

"Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler"
Leyla Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti. 

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti26 Nisan 2020 Pazar 01:49
  • Almaya'da halk sokağa indi26 Nisan 2020 Pazar 01:47
  • Fransa'da ölü sayısı 22 bin 614'e yükseldi26 Nisan 2020 Pazar 01:46
  • Gazze'de abluka altında Ramazan ayı26 Nisan 2020 Pazar 01:46
  • 1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı26 Nisan 2020 Pazar 01:45
  • Sarıkamış beyaza büründü26 Nisan 2020 Pazar 01:42
  • Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli26 Nisan 2020 Pazar 01:41
  • Cinayeti itiraf etti26 Nisan 2020 Pazar 01:39
  • Koronavirüsü yenenlerin yeninden hastalanmayacağını kanıtı yok26 Nisan 2020 Pazar 01:37
  • Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı26 Nisan 2020 Pazar 01:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti