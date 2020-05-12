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İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.
İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

İsveç’in Malmö kentinde koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in durumunu sosyal medya üzerinden kızı Leyla Gülüşken duyurmuştu.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Sosyal medya paylaşımı üzerine Gülüşken, 3 çocuğuyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavilerin uygulandığı Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edilmişti. Serviste gördüğü tedavinin ardından virüsü yenen ve karaciğer ile diyabet değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

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