İşveren de işsiz de dertli 

Kimi iş adamları gençlerin iş beğenmediğini ve eleman bulmakta zorlandıklarını söylerken, işsizler “asgari ücretle nasıl geçinelim” diyor.

ASGARİ ÜCRETLE YAŞAM MÜMKÜN DEĞİL

Bu noktada, Yargıtay’dan dikkat çeken bir kara geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

İş çevrelerinden sık sık “gençlerin iş beğenmediği ve eleman bulmakta zorlanıldığı” yönünde açıklamalar gelirken, işsizler “verdikleri maaş asgari ücret, onla nasıl geçinelim” diyor.

ASGARİ ÜCRETLE YAŞAM MÜMKÜN DEĞİL

Bu noktada, Yargıtay’dan dikkat çeken bir kara geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

İŞTE O DAVA

Bir hukuk bürosunda Avukat Katibi olarak çalışan bir genç, ücretlerinin ödenmediğini gerekçe göstererek istifa etti ve İş Mahkemesi’ne müracaat etti.

Hukuk ofisinde sekreter olarak en son 4 bin TL net ücret ile çalıştığını, iş sözleşmesini ücretinin aylardır ödenmemesi gibi haklı bir sebeple feshettiğini belirten davacı katip, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık izin kullanamadığını, kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, işverenin kendisine istifa dilekçesi vermesi halinde alacaklarını ödeyeceğini beyan ettiğini, istifa dilekçesi vermediğini, haklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinde bulundu.

DAVALI: “ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORDU”

Katibin şikayetçi olduğu davalı avukat ise, davacı çalışanın asgari ücretle çalıştığını, ifade ederek, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

HER İKİSİ DE TEMYİZ ETTİ

İş Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı her iki taraf da temyiz edince, dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

YARGITAY’DAN ÇALIŞAN LEHİNE KARAR

Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davayı davacı gencin lehine bozdu. Kararda, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğunun vurgulanması dikkat çekti.

RESMİ ÜCRETLER GERÇEĞİ YANSITMAYABİLİYOR

Kararda, çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığının görüldüğü belirtilerek, bu durumda gerçek ücretin tespitinin önem kazandığı, işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususların dikkate alındığı ifade edildi.

“HAKLARI ALDIĞI ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMALI”

Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık ücretinin net 4 bin TL olduğunun belirtildiği kararda şöyle denildi: "Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi belgesi mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık ücretin ispatı yönünde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara esas alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır. İşverenin TÜİK verilerine ve davacının işyerinde tuttuğu ajandalara bir itirazı olmadığı aksine işverence davacının masraf ajandalarını ve bazı belgeleri yanında götürdüğü iddia edilerek tutanakla tespiti yaptırılarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu görülmektedir. Davacı masraf ajandalarını fotokopi şeklinde dosyaya ibraz etmiştir. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3.500 TL net ücret ödendiği, 2019 yılında ise 4.000 TL net ücret ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir. Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır.”

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA