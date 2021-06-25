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İşveren kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgını döneminde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam ettirilmesini talep etti.
İşveren kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor


Kovid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.

Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk gününden itibaren önce çalışanların sağlığını korumayı ardından da istikrar ve istihdamı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere yarar sağlayacak çözümleri kısa sürede üretip hayata geçirmek için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Devletin de salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için birçok alanda yardım, destek ve uygulamaları hayata geçirdiğine değinen Akkol, salgının başından beri verilen tüm destekler için yetkililere teşekkür etti.

"Salgının neden olduğu olağanüstü koşullar sürüyor"
Aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşe rağmen salgın ve salgının neden olduğu olağanüstü koşulların sürdüğüne dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Devam eden çip krizi; otomotiv, dayanıklı tüketim ve yan sanayileri başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, üretimi düşürüyor ve birçok işletmede zorunlu kapanmalara sebep oluyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün toparlanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunlar dikkate alındığında, normalleşmeye yönelik adımlar atılırken mevcut istihdamın devamının sağlanmasını, genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini önemsiyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılmak yerine yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile hafta başında bir araya geldiğimiz toplantımızda da bunu ifade ettik."

Akkol, devletten bunu isterken kendilerinin de her zaman olduğu gibi ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. Bu dönemde, bizler de elimizi taşın altına koyarak, bu zamana kadar yaptığımız şekilde çalışanlarımızı destekleyecek ve uygun olan sektörlerimizde ücretlerini tamamlamaya devam edeceğiz. İş birliğiyle atılacak adımlar ile istihdamımızı güçlendireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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