  • BIST 1.373
  • Altın 497,172
  • Dolar 8,6956
  • Euro 10,3664
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

İsviçre EURO 2020'de son dünya şampiyonu Fransa'yı penaltılarda eledi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, çeyrek finale kaldı.
İsviçre EURO 2020'de son dünya şampiyonu Fransa'yı penaltılarda eledi

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile İsviçre karşılaştı.

15. dakikada İsviçre golü buldu. Steven Zuber, sol kanattan yaptığı ortada Haris Seferovic'i topla buluşturdu. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Seferovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada İsviçre, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. 55. dakikada topun başına geçen Ricardo Rodriguez'in kullandığı penaltıda kaleci Hugo Lloris gole izin vermedi.

57. dakikada Fransa eşitliği sağladı. Kylian Mbappe'den aldığı pasla ceza alanına giren Karim Benzema, topu filelere gönderdi: 1-1.

59. dakikada Fransa üstünlüğü yakaladı. Kale sahasında Antoine Griezmann'ın vuruşunda kaleci Yann Sommer'in müdahale ettiği topu tamamlayan Benzema, maçta ikinci, EURO 2020'de ise 4. golünü atarak takımını 2-1 öne taşıdı.

75. dakikada Fransız yıldız Paul Pogba, yaklaşık 25 metreden kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi.

81. dakikada İsviçre, Seferovic'in ikinci golüyle umutlandı. Sağ kanattan Kevin Mbabu'nun ortaladığı topu kale alanında kafayla ağlara yollayan Seferovic, farkı bire indirdi: 3-2.

90. dakikada İsviçre beraberlik golünü kaydetti. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturan Mario Gavranovic, skoru 3-3 yaptı.

Müsabakanın normal süresi ile uzatma devreleri 3-3 sona erdi ve penaltı vuruşlarına geçildi.

İsviçre'de Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas ve Mehmedi penaltı atışlarını gole çevirdi.

Fransa'da Pogba, Giroud, Thuram ve Kimpembe penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mbappe ise fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında Fransa'ya 5-4 üstünlük kuran İsviçre, şampiyonada ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı28 Haziran 2021 Pazartesi 18:52
  • Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı28 Haziran 2021 Pazartesi 17:56
  • Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı28 Haziran 2021 Pazartesi 17:53
  • A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Vodafone Park'a alındı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:44
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu28 Haziran 2021 Pazartesi 13:14
  • Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj28 Haziran 2021 Pazartesi 11:46
  • Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:30
  • Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak28 Haziran 2021 Pazartesi 09:26
  • Ayhancan Güven, Porsche Supercup yarışında ikinci oldu27 Haziran 2021 Pazar 15:06
  • Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam27 Haziran 2021 Pazar 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti