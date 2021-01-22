İşyerinin önünü temizlerken ölümden kıl payı kurtuldu

Muş'ta, işyerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete, 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Muş'ta, 8 katlı bir binanın birinci katında babasına ait işyerinin giriş kapısında biriken karı temizlemek isteyen Mikail Mete (17), dükkandan aldığı kürekle işyerinin önünde çalışmaya başladı. Karları temizleyen Mete, daha sonrasında gelen sesler üzerine ne olduğunu anlamaya çalışırken çatıdan son anda üzerine doğru düşen buz ve kar kütlesini fartetti. Mete'nin hızlı adımlarla uzaklaştığı işyeri önüne kar ve buz kütlesi yağdı. Yaptığı hızlı hamleyle büyük bir tehlikeden kurtulan Mete'nin yaşadıkları işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Saniyeler içerisinde ölümle burun buruna gelen Mete’nin yaşadıkları sırasında hızla elinden bıraktığı kürekle yeniden kar temizlemesi ise, şaşkınlık oluşturdu.

Çatılardaki buz sarkıtları ile kar kütlelerine dikkat edilmesini isteyen Mikail Mete, “Dükkanımın girişini temizlerken, bir ses geldi aniden. Hemen başımı kaldırıp, aşağı doğru baktım. Çatıdan kar ve buz düşüyormuş demek ki, bunu fark edip hemen geri kaçtım. Kıl payı ile kurtuldum. Kafama düşecekti neredeyse, az önce bile tekrar temizlik yaparken bir daha kar ve buz kütleleri aşağı düştü. Tekrardan ölümden döndüm. Bu tür olaylara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum” dedi.