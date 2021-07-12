  • BIST 1.378,100
  • Altın 500,98
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı

Başkent Roma'da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali Bulvarına kurulan dev ekranların yanı sıra Campo dei Fiori Meydanında toplanan binlerce İtalyan, takımlarının final mücadelesini ilgiyle takip etti.

Popolo Meydanındaki taraftarlar, maçın hemen başında takımlarının yenik duruma düşmesiyle maçın büyük kısmını endişeli gözlerle izledi.

İkinci yarıda İtalya'nın beraberlik golünü bulmasıyla meydanda büyük sevinç yaşandı.

Müsabakada 90 dakikalık normal sürenin ve uzatma devrelerinin 1-1 berabere bitmesiyle geçilen penaltı atışları da meydanda büyük heyecanla izlendi.

İtalya'nın penaltı atışlarında rakibi İngiltere'ye 3-2 üstünlük kurmasıyla, "Gök-mavililer" büyük coşkuyla Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı.

Kupa töreninde İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku doruğa çıktı.

İtalyanlar, 1968'den sonra kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu gece boyunca kutlamaya devam etti. Şampiyonluk kutlamaları, ülkenin kuzeyinden güneyine bütün şehirlerine yayıldı.

Bu arada, Roma dışında ülkenin büyük kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yol açabileceği gerekçesiyle dev ekranda maç organizasyonu yapılmadı. Ancak İtalyanlar, şampiyonluğun gelmesiyle bu başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü.

Başkent sokaklarında sık sık havai fişekler atılırken, İtalyanların araç ve motosikletleriyle konvoy yaptıkları görüldü.

"İngilizleri evinde yenmek ve Avrupa Şampiyonu olmak, benzersiz bir şey."
Başkent caddelerinde turlayan taraftarlar, duygularını AA muhabirine aktardı. Bazı taraftarlar, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi zor bir dönemin ardından gelen bu başarının, İtalya'da herkese iyi geldiği görüşünde birleşti.

Karşılaşmayı Popolo Meydanındaki dev ekran karşısında izleyen ve maçı büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Valerio, “Bu tarif edilemez bir duygu: İngilizleri evinde yenmek ve Avrupa Şampiyonu olmak, benzersiz bir şey. Kolay olmadı." dedi.

Antonio da "Kesinlikle kolay bir maç olmadı. Özellikle de böyle bir maç ki henüz 2. dakikada geriye düştük. Tabii ki takımın bu durumda adrenali düştü. Bu noktadan çevirmek, ikinci yarıda maçı eşitlemek, acı çekmek ve bu şekilde kazanmak, çılgınca bir duygu." diye konuştu.

Francesco da Avrupa Şampiyonu olmalarını "Çok güzel bir şey. Bu akşam İtalyan olmak ayrı güzel." yorumunu yaptı.

Giulia ve Alice de şampiyonluğu gerçeküstü olarak nitelerken, “Çok heyecan verici bir şey. Bir daha olur mu bilmiyoruz ama heyecanlandırıcı. Bu yılın en güzel şeyi. Böylesine zor bir yıldan sonra herkesi birleştirecek bir şey.” ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir şey bu. 53 yıl geçmişti"
Babası Gabriele ile tura çıkan Simone de İtalya'nın bugüne kadar tek olan Avrupa Şampiyonluğunu babasını gördüğünü kendisinin ise ilk kez bu şampiyonluğu yaşadığını belirtti.

Baba Gabriele, "Çok güzel bir şey bu. 53 yıl geçmişti" derken, Simone ise "Ben daha doğmamıştım." dedi.

Gabriele "Bir daha ne zaman görürüz bilemem, belki sen bile göremezsin” derken, oğlu Simone itiraz ederek, "Hayır, hayır bu doğru değil. Tekrar edeceğiz bunu." yorumunu yaptı.

Şampiyonluğa kutlamaya çıkan Arianna ve Lorenzo da "Çok mutluyuz. Milli takım düzeyinde uzun zamandır bir şey kazanmıyorduk. 2006’da Dünya Kupası'nı kazandığımızda biz daha çocuktuk." şeklinde konuştu.

Son penaltıyı panik halde izlediklerini dile getiren Arianna, "Şampiyon olduğumuzda bağırdık ama hak ettik kazanmayı. Çok bağırdık. Çok büyük heyecan duyduk." dedi.

Lorenzo, "Pandemiyle geçen zor dönemin ardından biraz olsun bize telafi olabilecek bir başarı bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya11 Temmuz 2021 Pazar 14:03
  • Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor11 Temmuz 2021 Pazar 11:37
  • Kırkpınar'da final heyecanı11 Temmuz 2021 Pazar 11:32
  • Türkiye'de pedal çeviren sayısı artıyor11 Temmuz 2021 Pazar 11:08
  • Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti11 Temmuz 2021 Pazar 09:44
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz'da satışa çıkıyor09 Temmuz 2021 Cuma 12:04
  • Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta09 Temmuz 2021 Cuma 11:59
  • Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı09 Temmuz 2021 Cuma 11:33
  • Avrupa espor şampiyonasında Türkiye’den tek takım çeyrek finalde09 Temmuz 2021 Cuma 11:27
  • Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak09 Temmuz 2021 Cuma 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti