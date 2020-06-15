İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Türkiye'yi ziyaret edecek

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Maio, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 17 Haziran'da Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."