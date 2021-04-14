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İtalya, EURO 2020'de stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınmasını garanti edecek

İtalya'da Mario Draghi hükümeti, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak kentlerden olan Roma'da stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınmasını garanti edecek.
İtalya, EURO 2020'de stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınmasını garanti edecek

Normalde geçen yıl oynanması gerekirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak kentlerden Roma'nın durumunu netleştirmeye dair İtalyan hükümetinden önemli bir adım geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakanlık Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina'ya Roma Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin en az yüzde 25'ine denk seyirci kotası sağlama taahhüdünü içeren bir mektup gönderdi.

Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Vezzali'den gelen mektubu büyük memnuniyetle karşılarken, "İtalya ve Roma (bu organizasyonda) varlar. Hükümetin, Roma'daki EURO 2020 maçları için seyirciye onay vermesi harika bir haber ki, bunu hemen UEFA'ya bildireceğiz." ifadesini kullandı.

Hükümete teşekkür eden Gravina, "Salgınla mücadele eden ve aynı zamanda net, belirlenmiş bir program çerçevesinde güvenli şekilde yeniden başlamaya çalışan İtalya’nın, bu cesarete sahip olduğunu gösteren bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın, bu turnuvaya ev sahipliği yapacak 12 kentten stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci garantisi istediği biliniyor.

FIGC Başkanı Gravina, geçen hafta hükümete, Roma’nın ev sahipliğini kaybetmemesi için UEFA'ya zamanında taahhüt verilmesine dair bir mektup yazmıştı. İtalyan hükümeti de bu konuya olumlu yaklaşarak çalışma başlatmıştı. Hükümete bağlı koronavirüs bilim kurulu üyelerinden ne kadar seyirci alınabileceğinin belirlenmesine dair UEFA'dan daha fazla zaman istendiği haberlerinin gelmesi, İtalyan basınında Roma'nın EURO 2020 ev sahipliğinin garanti olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

İtalyan hükümetinin yüzde 25 seyirci kotasını garanti etmesi sonrasında 68 bin seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'ndaki 4 maç için 15 ile 20 bin arasında seyirci alınması bekleniyor.

EURO 2020'nin daha önce belirlenen maç takvimine göre Roma Olimpiyat Stadı, İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran'da yapılacak turnuvanın açılış karşılaşması dışında 2’si (A) Grubu biri de çeyrek final müsabakası olmak üzere 3 maça daha ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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