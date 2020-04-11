  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

İtalya, karantina önlemlerini uzattı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı 1 aydır uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.
İtalya, karantina önlemlerini uzattı

Başbakan Giuseppe Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır devam eden Kovid-19 acil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle ilgili konuşan Conte, "Tedbirler, meyvesini veriyor. Kısıtlayıcı tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. Bu zor bir karar ancak gerekli. Burada tüm siyasi sorumluluğu üstleniyorum. Şimdi vazgeçersek elde ettiğimiz bütün olumlu sonuçları kaybederiz ve başa dönme riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

"2. AŞAMA İÇİN ÇOKTAN HAZIRLANIYORUZ"

Conte, 3 Mayıs’tan sonra ihtiyatlı biçimde kademeli açılış yapmayı ümit ettiğini dile getirirken, kademeli açılış olarak daha önce tanımladığı "2. aşama"ya geçiş için çalışmaların çoktan başladığını aktardı.

İkinci aşamaya yönelik uzman bir ekip ve iş yerlerindeki güvenlik protokolü gibi detayların belirleneceği detaylı programlamanın gerektiğini anlatan Conte, "Eğer 3 Mayıs'tan önce koşullar oluşursa, buna göre harekete geçeceğimize söz veriyorum." dedi.

"VİRÜS, YENİDEN YAYILMAMALI"

Conte, alışveriş, iş ya da sağlık gibi geçerli bir neden olmadan evden ayrılmanın yasak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Virüsün yeniden yayılmamasına izin veremeyiz." diyen Conte, Hristiyan aleminin bu hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu dolayısıyla virüsün yayılmaması konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Conte, 14 Nisan’dan itibaren kırtasiye, kitapçılar, bebek ürünleri satan mağazalar ile ormancılık ve tarımla alakalı ürünler satan dükkanların açılmasına izin vereceklerini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor"11 Nisan 2020 Cumartesi 09:40
  • İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor11 Nisan 2020 Cumartesi 09:39
  • İtalya, karantina önlemlerini uzattı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Rüştü Reçber koronavirüsü yendi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:34
  • O iddialara Ankara Valiliğinden açıklama geldi: Devam edilmektedir11 Nisan 2020 Cumartesi 09:29
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:26
  • Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:21
  • Yasaktan kimler etkilenmeyecek: Altun açıkladı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:21
  • İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 48 saatlik sokağa çıkmayacağı devam etmeyecek11 Nisan 2020 Cumartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti