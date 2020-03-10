İtalya karantinaya alındı

İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı. Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9.172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.

Conte, bu yöndeki kararnamenin yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Başbakan'ın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Serie A da dahil olmak üzere futbol şampiyonası, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.

Ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

Hayatını kaybeden 463 kişinin yüzde 44'ü 80-89 yaşları, yüzde 31'i 70-79, yüzde 14'ü 90 üstü, yüzde 10'u 60-69, yüzde 1'i de 50-59 yaşları arasında.

SPOR ETKİNLİKLERİ 3 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, ülke genelinde her seviyedeki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verdi. Bu karar Serie A maçlarını da kapsıyor, ancak uygulanması için hükümetin kararname çıkarması gerekiyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın askıya alınması çağrısı yapmıştı. Spadafora, kuzey bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen Serie A'yı durdurmayan lig yöneticilerini "sorumsuzlukla" suçlamıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta alınan, Serie A maçlarının Mart boyunca seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

CEZAEVİNDE İSYAN

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından alınan tedbirler, cezaevlerindeki koşulların da sıkılaştırılmasına yol açınca bazı cezaevlerinde isyan hareketlerinin baş gösterdiği belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre tutuklular, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık görüşlerin iptal edilmesini protesto ediyor ve bazıları da virüsün hapishanelerde de yayılabileceği gerekçesiyle af çıkarılmasını talep ediyor.

Dünden beri ülke genelinde, Milano, Roma, Napoli gibi birçok kentte 27 cezaevinde isyanlar görüldü.

Modena kentinde çıkan isyanda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Foggia'da 50 kadar mahkûmun cezaevinden kaçmasının ardından 30'u daha sonra yakalandı, 20 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Milano'da San Vittore cezaevinde mahkûmların çatıya çıktığını gösteren görüntüler geliyor.