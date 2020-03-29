İtalya: Koronavirüs salgınında şu anda zirveyi yaşıyoruz

Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, BBC'ye konuştu: Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya’da Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, BBC’de katıldığı programda ülkesindeki durumu değerlendirdi.

"10 GÜN İÇİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER BEKLİYORUZ"

Son iki gündür sayıların yüksek çıktığına işaret eden Bakan Yardımcısı Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz." diye konuştu.

Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayısı düşerse tabii ki ölü sayısı da azalacaktır." dedi.

'KARANTİNA UZAYACAK' SİNYALİ

Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia da katıldığı bir televizyon programında, "Geçerlilik süresi 3 Nisan olarak belirlenen önlemler, kaçınılmaz olarak uzatılacaktır. Bunun süresinin ne kadar olacağına her zaman olduğu gibi Bakanlar Kurulu karar verecek. Şu anda yeniden açılışı konuşmak uygunsuz ve sorumsuzca. Hepimiz normale dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı ise ülke genelinde karantina uygulamasının başladığı 10 Mart’tan bu yana 3 milyon 69 bin 879 kişinin kontrol edildiğini, sadece dün 4 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca kontrol edilenlerden 49 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ülkede dün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 23 olurken, Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı ise 92 bin 472'ye ulaşmıştı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aştı.

142 BİN 368 HASTA İYİLEŞTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 664 bin 590 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi öldü ve 142 bin 368 kişi iyileşti.

EN ÇOK VAKA SAYISI ABD'DE

'Worldometer' de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 123 bin 776, İtalya 92 bin 472, Çin ana karası 81 bin 439, İspanya 73 bin 235, Almanya 57 bin 695, Fransa 37 bin 575, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 89, İsviçre 14 bin 76, Hollanda 9 bin 762, Güney Kore 9 bin 583, Belçika 9 bin 134, Avusturya 8 bin 271, Türkiye 7 bin 402, Kanada 5 bin 655, Portekiz 5 bin 170, Norveç 4 bin 32, Avustralya 3 bin 969, Brezilya 3 bin 904, İsrail 3 bin 865, İsveç 3 bin 447, Çekya 2 bin 663, İrlanda 2 bin 415, Japonya 2 bin 405, Malezya 2 bin 320, Danimarka 2 bin 201, Şili 1909, Lüksemburg 1831, Ekvador 1823, Polonya 1638, Pakistan 1495, Romanya 1452, Tayland 1388, Rusya 1264, Suudi Arabistan 1203, Güney Afrika Cumhuriyeti 1187, Finlandiya 1167, Endonezya 1155, Filipinler 1075 ve Yunanistan 1061."

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNİ AŞTI



İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Avrupa'daki korona virüsü salgınında İtalya'dan sonra en ağır kaybı veren İspanya'da ölü sayısı 6 bini geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son bir günde 5 bin 690'dan 6 bin 528’e yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısı ise 72 bin 248’den 78 bin 797’ye çıktı.

GÜNEY KORE'DE 143 YENİ VAKA



Koronavirüs vakalarında azalma yaşanan Güney Kore'de de son 24 saatte 105 yeni vaka görüldü. Güney Kore'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin aktardığına göre ülkedeki vaka sayısı 9 bin 583'e çıktı.

YENİ ZELANDA'DA İLK ÖLÜM



514 koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin daha önceden sağlık sorunları olan 70 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.