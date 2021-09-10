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İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, İtalya İlaç Ajansının Kovid-19 aşısında 3. doz için onay verdiğini, uygulanmasına da bu ay içinde zayıf ve sağlık bakımından savunmasız kişilerden başlanacağını belirtti.
İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, La Repubblica gazetesinin etkinliğinde yaptığı açıklamada, İtalya İlaç Ajansının (AIFA)  bugün 3. doz ile ilgili çalışmalarını tamamladığını ifade ederek "AIFA, 3. doza yeşil ışık yaktı. İki dozdan sonra en kırılgan olanlardan 3. doza başlayacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Speranza, 3. dozun uygulanması sırasında 80 yaş üstü ve sağlık personelini korumaları gerektiğini, onlara da öncelik vereceğini ifade etti.

Speranza, dozların temini hususunda zorluk çekmediklerini, 3. dozu garanti edebileceklerini kaydetti.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugüne kadar 80 milyon 217 bin 867 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 439 bin 241 oldu.

Ülkede, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 73'ünün aşılanması tamamlanmış durumda.

"Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı genişliyor
İtalya'da hükümet, salgınla mücadelede ilk olarak 6 Ağustos'ta restoranların kapalı alanları, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro, sinema gibi sosyal faaliyetlere girişler için 1 Eylül'de ise tren, uçak, gemiyle yapılan seyahatler için zorunlu hale getirdiği, aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamını bir kez daha genişletti.

Başbakan Mario Draghi başkanlığında dün akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, aldığı kararla, "Yeşil Geçiş" belgesini üniversite ve okullarda çalışan öğretmenler dışındaki çalışanlar için de zorunlu hale getirdi.

Ayrıca huzurevlerinde çalışanlar için de Kovid-19 aşısı yaptırmak zorunluluk kapsamına alındı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Draghi hükümetinin, "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamını kısa bir süre içerisinde kapsamını biraz daha da genişletmeye hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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