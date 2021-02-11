  • BIST 1.549
  • Altın 418,100
  • Dolar 7,0552
  • Euro 8,5553
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

İtalya Kupası'nda Atalanta finale yükseldi

Yarı final rövanş maçında Atalanta, Napoli'yi 3-1 yendi.
İtalya Kupası'nda Atalanta finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Atalanta, rövanş maçında Napoli'yi 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Yarı final ilk maçında Napoli’de 0-0 berabere kalan Atalanta ve Napoli, Atalanta’nın ev sahipliğinde rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

Gewiss Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Duvan Zapata ile 1-0 öne geçerken, 16. dakikada Matteo Pessina ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Napoli, Meksikalı oyuncusu Hirving Lozano'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Ev sahibi takımda Pessina, 78. dakikada bir kez daha topu ağlara göndererek, skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikaları Atalanta'nın kontrolünde geçti ve ev sahibi takım, Napoli'yi 3-1 yendi.

Atalanta, yarı final rövanş maçında Napoli'ye karşı elde ettiği üstünlükle finale yükselen taraf oldu.

Atalanta, İtalya Kupası finalinde Juventus ile eşleşti. Juventus da dün Inter'i eleyerek finalist olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı11 Şubat 2021 Perşembe 09:34
  • İlhan Palut: Konyaspor’u bulunduğu konumdan daha iyi yerlere taşıyacağız10 Şubat 2021 Çarşamba 21:31
  • Fenerbahçe'de Pelkas bireysel çalıştı10 Şubat 2021 Çarşamba 18:38
  • Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı10 Şubat 2021 Çarşamba 15:05
  • Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak10 Şubat 2021 Çarşamba 15:04
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak10 Şubat 2021 Çarşamba 13:49
  • MKE Ankaragücü Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:49
  • 3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemeleri için çalışıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 13:47
  • Etiyopyalı Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunu kırdı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:47
  • Profesyonel liglerde bu sezonun en uzun galibiyet serisi Giresunspor'un10 Şubat 2021 Çarşamba 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti