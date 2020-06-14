  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

İtalya Kupası'nda Napoli finale yükseldi

Futbolda, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli, Inter ile 1-1 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda Napoli finale yükseldi

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Inter, 2. dakikada Christian Eriksen'in köşe vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi ilk yarının sonlarına doğru kuran ev sahibi Napoli, 41. dakikada Dries Mertens ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son bölümünde, konuk Inter yüklense de aradığı golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, yarı final ilk maçında Inter'i 1-0 yenen Napoli, ilk müsabakanın skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü Roma'da Juventus ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enes Ünal gol attı, Real Valladolid kazandı14 Haziran 2020 Pazar 09:20
  • Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu14 Haziran 2020 Pazar 09:19
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi14 Haziran 2020 Pazar 09:18
  • Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna: Bizim için bu süreci geçirip galibiyetle başlamak önemliydi14 Haziran 2020 Pazar 09:18
  • Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi14 Haziran 2020 Pazar 09:12
  • Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi13 Haziran 2020 Cumartesi 09:58
  • Galatasaray Çaykur Rizespor'a konuk olacak13 Haziran 2020 Cumartesi 09:57
  • Trabzonspor'dan 3 gollü zafer12 Haziran 2020 Cuma 23:16
  • Fenerbahçe geriden gelip kazandı12 Haziran 2020 Cuma 23:15
  • Göztepe - Trabzonspor! ilk 11'ler belli oldu12 Haziran 2020 Cuma 21:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti