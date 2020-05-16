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İtalya, sınırlarını yeniden AB ülkelerine açıyor

İtalya'da hükümet, koronavirüs (corona virüs) salgını ile ilgili tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını yeniden AB ülkelerine açacağını duyurdu.
İtalya, sınırlarını yeniden AB ülkelerine açıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, sabaha karşı ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

SINIR KAPILARI İÇİN TARİH

Buna göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.

İtalyan basınında, 3 Haziran’dan itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine karantina uygulanmadan sınırların açılacağı belirtildi.

BÖLGESEL KISITLAMALAR DA SONA ERECEK

İtalya’nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi. 3 Haziran’da dış sınırların açılmasına ilaveten ülkede Mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.

MAĞAZA VE RESTORANLAR 18 MAYIS'TA AÇILACAK

Diğer yandan açıklamada, daha önce 1 Haziran olarak duyurulan restoran, kafe ve ibadethanelerdeki açılış tarihinin öne çekildiği belirtildi.

Kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler, mağazalarla 18 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden faaliyete geçecek.

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