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İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor.
İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı İtalya, yarın salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. Başbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2. aşamaya dair açıklık getirdi.

"Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan’daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan 2. aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

Zorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs’tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanınacak. Buna göre, insanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek.

İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2. aşamada, halka evinden uzakta toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek. Bu evrede, park ve bahçeler de kalabalık olmayacak şekilde yarından itibaren halkın kullanımına açılacak. Bunların ve iş gibi gerekçelerin dışında evden çıkmanın tavsiye edilmediği başbakanlık kararnamesine göre, nefes darlığı şikayeti ya da 37,5 derecenin üstünde ateşi olanların evde kalması gerekiyor.

26 Nisan tarihli kararnameyle 2. aşama boyunca kamuya açık tüm kapalı alanlar ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

Toplu taşıma yarı kapasiteyle hizmet verecek
Başta Roma, Milano, Bergamo gibi büyük kentler olmak üzere pek çok yerel yönetim, belediye otobüsleri ve metrolardaki oturma düzenini sosyal mesafeye uygun şekilde işaretlerle yeniden düzenledi.

Başkent Roma’da da metro hatlarında yoğunluk olmaması için iniş-biniş tatbikatları devam ederken, toplu taşıma aracını kullanacak şoförlere de aracın yarısının dolması durumunda başka yolcu almaması tavsiye edildi.

Roma Belediyesi de 2. aşamada bisiklet, scooter gibi bireysel binek araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak için kent merkezine ek 150 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını açıkladı.

Üniversitelerde sınav oturumları yapılabilecek
2. aşamada üniversitelere de sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor.

Öte yandan, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Bu arada, daha önceki kararnamelerle 2 ay boyunca durdurulan işten çıkarmanın yasaklanması süresi de 3 ay daha uzatılarak 5 aya çıkartıldı.

Tren biletlerinde ön rezervasyon dönemi
2. aşama ile trenlerde, sosyal mesafeyi korumak için seferler yarı kapasiteyle yapılacak ve şehirler arası tren seferlerinde sosyal mesafeyi korumak için ön rezervasyon şartı getirildi.

Bu arada, La Stampa gazetesinin haberine göre, 2. aşamaya yönelik başbakanlık kararnamesinde bölgeler arasında seyahate acil ihtiyaçlar dışında izin verilmemesi öngörülse de aile yakınına ziyaret serbestisi getiren ilgili madde dolayısıyla ya da işe dönüş için kuzey-güney yönlü tren biletlerine talebin yoğun olduğu belirtildi. Tren biletlerin bu yüzden kısa sürede tükendiği kaydedildi.

Başbakanlık kararnamesine göre, 11 Mayıs'ta kütüphane, sergi, müzeler; 1 Haziran'dan itibaren ise restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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