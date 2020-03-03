İtalya'da 27 kişi daha koronavirüsten öldü

İtalya'da koronavirüs 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı. İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2336'ya yükseldi.
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs bugüne kadar 65'in üzerinde ülkede görülürken en son Türkiye'nin kuzeyindeki Ukrayna'ya sıçradı.
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