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İtalya'da Başbakan Conte hükümetini güçlendirerek yola devam etmek istiyor

İtalya'da parlamentonun üst kanadı Senatodan kıl payı da olsa güvenoyu alarak hükümetini koruyan Başbakan Giuseppe Conte ve koalisyon ortaklarının, hükümeti güçlendirerek yola devam etme niyetinde olduğu belirtildi.
İtalya'da Başbakan Conte hükümetini güçlendirerek yola devam etmek istiyor

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla çıkan hükümet krizi, 18-19 Ocak’ta parlamentonun her iki kanadında alınan güvenoyları ile şimdilik aşıldı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu alarak kıl payı hükümetini kurtaran Conte, bugün ilk olarak M5S, PD ve LeU'dan oluşan üçlü koalisyonun temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

Basına yansıyan bilgilerde, koalisyon ortakların bu toplantıda durum değerlendirmesi yaptığı ve hükümetin parlamentodaki çoğunluğunun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Conte, koalisyon ortaklarıyla görüşmesinin ardından bu akşam Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından kabul edildi.

İkilinin görüşmesinin 50 dakika sürdüğü ve Conte'nin hükümetin durumu hakkında Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirdiği basına yansıdı.

İtalyan basını hükümetin kırılganlığına dikkati çekti
Senatoda Conte'ye salt çoğunluk olmadan verilen güvenoyu, ana akım gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Corriere della Sera, "Conte'ye güvenoyu var ama sadece 156 oyla", La Stampa, "Conte kurtardın ama bu şekilde ülkeyi yönetemezsin" başlığını kullandı.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, Conte hükümetinin parlamentonun üst kanadı Senatodaki bazı kritik komisyonlarda azınlığa düştüğü ve hükümetin "kırılgan" hale geldiği belirtildi.

Basındaki yorumlarda, Conte ve koalisyon ortaklarının, Senatoda güven oylamasında kendilerine destek olan bağımsız senatörlerin desteğini alarak güçlü bir çoğunlukla yola devam etme niyetinde olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Başbakan Conte’nin ciddi bir kabine revizyonuna gidebileceği yorumları yapıldı.

2. Conte Hükümeti
M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD’nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği’nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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