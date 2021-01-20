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İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Senato'daki kritik güven oylamasını az farkla kazandı

İtalya'daki hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato'dan salt çoğunluk olmadan güvenoyu aldı.
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Senato'daki kritik güven oylamasını az farkla kazandı

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla çıkan hükümet krizi, Senato'da ele alındı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün salt çoğunlukla güvenoyu alan Conte hükümeti, Iv'nin hükümetten çekilmesi sonrası sandalye sayısının riske girdiği 321 sandalyeli Senato'da güvenoyu aradı.

Senato Genel Kurulu'nda 12 saati aşkın görüşmelerin ardından akşam geç saatlerde yapılan güven oylamasında, Conte liderliğindeki M5S, PD ve LeU koalisyonu, 140 "Hayır" oyuna karşılık, 156 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı. Hükümetten çekilen Iv'li 16 senatör ise oylamada çekimser kaldı.

Başbakan Conte, hükümetin güvenoyunu salt çoğunluk olmadan kıl payı kazanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hükümet, Senato’dan da güvenoyu almayı başardı. Şimdi amacımız, bu çoğunluğu daha sağlam hale getirmek. İtalya’nın kaybedecek bir dakikası yok. Bu acil sağlık durumunun ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için hemen çalışmaya koyulmalı. Aşı, kurtarma fonu ve mali desteklere öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

Conte ve hükümetinin, Senato'da salt çoğunluk olan 161’e ulaşmadan az farkla güvenoyu alması, hükümetin ülkeyi yönetip yönetemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet, konuyu Cumhurbaşkanı Mattarella'ya taşımaya hazırlanıyor
Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hükümetin salt çoğunluk olmadan yoluna devam etmesini “kabul edilemez” olarak nitelerken, bu konuyu Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya taşıyacaklarını belirtti.

Muhalefetteki bir diğer aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) Başkanı Giorgia Meloni de Cumhurbaşkanı Mattarella’nın göz yummayacağını düşündüğünü ifade etti.

Merkez sağ partilerden Forza Italia Başkan Yardımcısı Antonio Tajani de iktidarın güven oylamasından bu şekilde çıkmasının “Pirüs Zaferi” olduğunu söyledi.

2. Conte Hükümeti
M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD’nin bölünüp içinden Iv’nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv'nin, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği’nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Iv'nin hükümetten çekilmesiyle 2. Conte hükümetinin özellikle Senato'daki çoğunluğu riske girmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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