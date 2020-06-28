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İtalya'da bir ayı ölüm cezasına çarptırıldı; aktivistler seferber oldu

İtalya'da Frento Özerk Vilayeti yönetimi, iki kişiye saldıran ayıyı ölüm cezasına çarptırdı. Çevre Bakanlığı ve hayvan hakları savunucuları karar karşı çıktı. İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, "Bu ayıyı kurtarmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
İtalya'da bir ayı ölüm cezasına çarptırıldı; aktivistler seferber oldu

İtalya’nın Trento kenti yakınlarında bir ayı, 58 yaşındaki Fabio Misseroni ile 28 yaşındaki oğlu Christian’a saldırdı. İtalya’da yasalar gereğince insanlara saldıran yabani hayvanlar cezalandırılıyor. Baba ve oğluna saldıran ayı da yerel yönetim tarafından ölüm cezasına çarptırıldı ancak Çevre Bakanlığı ile hayvan hakları savunucuları buna karşı çıkıyor.

Euronews’te yer alan habere göre, Baba ve oğul, Peller Dağı’nda yaşanan olaydan yaralı olarak kurtuldu. Ancak Frento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti, mağdurların DNA örneklerinden yola çıkılarak bulunacak olan hayvanın yakalanıp öldürülmesi kararını verdi.

Baba Misseroni ayak bileğinden, kolundan ve elinden yaralanırken oğlu ise daha saldırıyı daha hafif yaralarla atlattı. Saldırıyla ilgili konuşan Fabio Misseroni, “İkimizi de öldürebilirdi ama mucizevi bir şekilde bir anda gitti” ifadesini kullandı.

İmza kampanyası başlatıldı

Aralarında İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, doğal yaşamı koruma örgütleri ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi Frento vilayetinin kararına karşı çıkıyor. Aktivistler nihai karar öncesi olayın tamamen aydınlatılması gerektiğini savunuyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) söz konusu ayının öldürülmemesi için internette imza kampanyası başlattı.

İtalyan hayvanları koruma derneği ENPA ise “intikam” hisleriyle hareket ederek ayıyı öldürme kararının “saçma, haksız ve gerekçesiz” olduğunu savundu.

Söz konusu bölgede 80-100 arası ayının yaşadığı hesaplanıyor. Yerel yönetim bu sayının insanlar için risk oluşturacak kadar yüksek olduğu görüşünde.

Çevre Bakanı Sergio Costa da, “Bu ayıyı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ya yavrularını koruyan dişi bir ayı ise? Her anne aynı şeyi yapardı. İnsanlara da hayvanlara da saygı duyalım” diyerek karara tepki gösterdi.

Çevre Bakanı ayrıca açıklamasında, yerel yönetimin ayının öldürülmesi kararını durdurmak için yasal yolları değerlendireceğini belirtti.

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