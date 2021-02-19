  • BIST 1.546
  • Altın 398,457
  • Dolar 6,9883
  • Euro 8,4522
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

İtalya'da Draghi'nin kurduğu 67. hükümet Temsilciler Meclisi’nden de güvenoyu aldı. Parlamentoda en fazla sandalyeye sahip M5S, Draghi hükümetine yönelik Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki güven oylamalarında ciddi fire verdi.
İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

İtalya'da Mario Draghi'nin kurduğu 67. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nden de güvenoyu aldı.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv), Lig, Forza Italia (FI) ile Özgürler ve Eşitler (Leu) partilerinin desteğiyle 13 Şubat'ta kurulan geniş katılımlı hükümet, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'dan dün güvenoyu alan Başbakan Draghi ve kabinesi, bugün de alt kanat; Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu aradı.

Draghi, meclis genel kurulunda, hükümet programını açıklayan ve güven oylamasında destek istedi. Partilerin hükümet ve programı üzerindeki görüşlerini açıklamasının ardından oylamaya geçildi.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamaya 596 milletvekili katıldı. 5 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 56 "Hayır" oyuna karşılık, 535 "Evet" oyuyla Draghi hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden de salt çoğunlukla güvenoyu almayı başardı.

Bu sonuçla, dün Senato'dan bugün de Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alan Draghi ve kabinesinin resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Güven oylamasında, Draghi hükümetine daha önce muhalefet edeceğini açıklayan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi oylamada "Hayır" oyu kullanırken, hükümette 4 bakanı bulunan M5S, bugünkü oylamada da fire verdi. Güven oylamasında, M5S'den 16 milletvekilinin hükümet aleyhinde oy kullanması, 4 vekilin de çekimser kalması dikkati çekti.

Parlamentonun en büyük partisi bölünebilir
2018 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan dolayısıyla en fazla sandalyeye sahip konumdaki M5S, Draghi hükümetine yönelik Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki güven oylamalarında ciddi fire verdi.

Parti içi oylamada destek kararı çıkmasına karşın, dün Senato'da 15 senatör, bugün Temsilciler Meclisi'nde 16 milletvekili, Draghi hükümeti aleyhinde oy kullandı.

M5S lideri Vito Crimi, bu sabah yaptığı açıklamada, partiden Draghi hükümetinin desteklenmesi yönünde karar çıkmasına rağmen dün Senato’da “hayır” oyu verenlerin partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Crimi, "Onlar, Senato'daki oylamada kendilerini açıkça hükümete muhalif konumda yer aldılar. Bu nedenle daha fazla 5 Yıldız Hareketi'nde yer alamazlar." ifadelerini kullandı.

Partinin, Temsilciler Meclisi'nde "hayır" oyu kullanan milletvekilleri için de benzer yaptırıma gitmesi bekleniyor.

Bu arada, Draghi hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan M5S'den Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdi sıranın ülkenin çözümlenmeyi bekleyen sorunlarına yanıt verme zamanı olduğunu kaydetti.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, 2. Conte Hükümeti'nin 26 Ocak'ta istifa etmesinin ardından M5S, PD, FI, Lig, Iv, LeU'nun desteğiyle 13 Şubat'ta kurulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • Nissan, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • ABD, İran'la nükleer müzakereler konusunda masaya oturmaya hazır19 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD, Trump yönetiminin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Hamas: İsrail, gerçek bir takas anlaşması olmadan esir askerlerini geri alamaz19 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi19 Şubat 2021 Cuma 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti