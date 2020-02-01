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İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

2 Çinli turist üzerinden İtalya'ya ulaştığı dün kesinleşen yeni tip koronavirüs vakası nedeniyle ülke genelinde 6 aylığına acil durum ilan edilirken, bazı Çinli turistlere ırkçı saldırı yapıldı.
İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

Başkent Roma'da Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iki Çinli turistte tespit edilen yeni tip koronavirüs vakasıyla etkin mücadele edilebilmesi için ülke genelinde acil durum ilan etme kararı aldı.

6 AY SÜRECEK, 5 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Acil durum süresinin 6 ay olduğu ve bu süre için 5 milyon euroluk kaynak ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu kaynakla, daha fazla özel tulum, eldiven ve maske gibi koruma sağlayan materyal temin edileceği belirtildi.

Bu arada, İtalya'nın dün Çin'le karşılıklı uçuşları durdurma kararının ardından bu ülkeden gelen son uçakla Milano Malpensa Havaalanı'na inen yolcuların sıkı şekilde iki kez sağlık taramasından geçirildiği ifade edildi.

TEMAS ETTİKLERİ KİŞİLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Diğer yandan, İtalyan basınında, koronavirüse rastlanan ve Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 2 Çinli turiste ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çinli çiftin, 23 Ocak'ta Milano'dan ülkeye girdiği, Parma ve civarındaki kentleri dolaştıktan sonra Roma'ya geldikleri, yetkililerin bu sürede Çinli çiftin temas ettikleri kişilere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Ülke basınında, koronavirüs taşıdığı teyit edilen 2 vakanın dışında, İtalya genelinde 2 kişinin daha koronavirüs şüphesiyle tetkiklerden geçirildiği bildirildi. Bu kişilerden birinin Tivoli'de bir diğerinin ise Veneto bölgesinde olduğu basına yansıdı.

FLORANSA'DA ÇİNLİLERE SALDIRDILAR

İtalyan basınında yer alan görsellerde ve haberlerde, Floransa kentinde bir grup Çinli turiste yaklaşan bazı İtalyanların, "Gidin evinizde saçın virüsünüzü" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bu arada, Repubblica gazetesinin haberine göre başkentin ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'da okul yönetiminin Uzak Doğulu öğrencilerinin sağlık kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldığı bildirildi.

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