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İtalya'da kırmızı alarm

İtalya'da giderek yaygınlaşan koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede koronavirüs sebebiyle bir günde 36 kişi daha öldü. Venedik, Milano ve Parma'nın da dahil olduğu 9 bölge karantinaya alındı.
İtalya'da kırmızı alarm

İtalya'da bugün koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 233'e çıktı. Öte yandan Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

İtalya'da hem korku hemde virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent sokaklarında gözle görünür hale geldi. Venedik, Milano ve Parma'nın da dahil olduğu 9 bölge karantinaya alındı.

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