  • BIST 101.063
  • Altın 327,901
  • Dolar 6,1497
  • Euro 6,9505
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

İtalya'da koronavirüsten bir günde 168 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etmişti.
İtalya'da koronavirüsten bir günde 168 kişi öldü

Yeni tip corona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'nin ülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı. Başbakan Conte, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 22 Haziran'da Silivri'de10 Mart 2020 Salı 16:50
  • Göç İdaresi: Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı10 Mart 2020 Salı 16:19
  • ABD'den Türkiye açıklaması10 Mart 2020 Salı 15:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan sınır hattında takındığı tavrın cinayet olduğunu bilmeli10 Mart 2020 Salı 15:49
  • KKTC'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi10 Mart 2020 Salı 15:44
  • Zeytinburnu'nda yapılacak Millet Bahçesi için yıkıma başlandı10 Mart 2020 Salı 15:40
  • Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldü 10 Mart 2020 Salı 15:34
  • Tren, hemzemin geçitte araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı10 Mart 2020 Salı 15:31
  • 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi10 Mart 2020 Salı 15:26
  • Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti10 Mart 2020 Salı 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti