İtalya'da koronavirüsten bir günde 168 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etmişti.

Yeni tip corona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'nin ülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı. Başbakan Conte, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.