İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bine yaklaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da ölü sayısı 1016'ya yükseldi.

İtalya Başkabakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını belirtmişti. İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 13 bine yaklaşırken, ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.