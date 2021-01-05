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İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapılanların sayısının 151 bin 606'ya ulaştığı bildirildi.
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti

İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği’nin akşam saatlerinde güncellediği verilere göre, aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana 151 bin 606 kişi aşılandı.

Ülkede şu ana kadar aşılananların 134 bin 255'ini sağlık çalışanları, 8 bin 771'ini yaşlı bakımevlerinde kalanlar, 8 bin 580'nini de sağlık çalışanı olmayan kişiler oluşturdu.

İtalya'ya 27 Aralık'tan bugüne kadar 479 bin 700 doz aşı teslim edilirken, şu ana kadar kullanılanların oranının yüzde 31,6 olduğu belirtildi.

Ülkede en çok aşılamanın yapıldığı yer olarak, aşıların dağıtımının yapıldığı başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi 28 bin 134 ile ilk sırada yer aldı. Lazio'yu, Toskana ve Veneto bölgeleri izledi.

Salgında şubattan bugüne kadar 25 bin 344 can kaybı ile en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kaydedildiği bölge olan Lombardiya'da ise şu ana kadar 6 bin 973 kişi aşılandı.

Lombardiya ile diğer bölgelerin aşılamada geride kalması ülkede tartışma konusu oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yetkililer, yılbaşı tatil dönemi olması, personel yetersizliği ve organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle bazı yerlerde aşılama kampanyasının yavaş gittiğini belirtti.

Bu arada, ülkeye bugün 470 bin doz daha Pfizer/Biontech aşısının gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da şubattan beri 75 bin 680 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 166 bin 244 kişiye virüs bulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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