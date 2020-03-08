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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı

İtalya’da Başbakan Conte, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri görüştü.

Başbakan Giuseppe Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.

Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.

"Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum"
Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararname Lombardiya'da panik yarattı
Hükumetin çıkarmayı düşündüğü yeni kararnamenin akşam saatlerinde basına yansımasının ardından özellikle Lombardiya Bölgesi’nde çok sayıda kişinin karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın ettiği bildirildi.

İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da son iki haftada 154 kişi öldü. Kovid-19 sadece bu bölgede toplam 3 bin 420 kişiye bulaştı. 

Fransa'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Öte yandan, Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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