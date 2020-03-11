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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlere bugün 168 kişi eklenirken, bu, bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı oldu.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e yükseldi

Ülkede yaklaşık 20 gün önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 8 bin 514 olduğunu, ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde virüs bulaşan toplam kişi sayısının 10 bin 149 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. 

Angelo Borrelli, ölü sayısının bugün 168 kişi artarak 631'e yükseldiğini ifade etti. Bu rakam, üç haftadır salgın nedeniyle acil durum içindeki İtalya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı oldu. 

Borrelli, dün 7/24 olarak açıkladığı iyileşen kişi sayısının bugün 280 artarak 1004'e yükseldiğini dile getirdi. 

Basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da virüsün gençlere bulaşmaması için bu kesimin davranışlarının önemli olduğu ifade etti. Brusaferro, Kovid-19'un bulaştığı kişiler arasında yüzde 5-7'lik bir kesimin 30 yaş altı olduğu bilgisini verdi.

Başbakan Conte, AB liderleriyle görüştü
Bu arada, salgın nedeniyle ekonomik olarak da zor günler geçiren İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Avrupa'nın desteği ve iş birliğinin yanı sıra İtalya'nın değişiklik talebini dillendirdiği ekonomik düzenlemeler ele alındı.

Conte, duruma ilişkin bilgi vermek üzere muhalefet liderleriyle de bir araya geldi. 

Başbakanlıktaki toplantıda liderlerin son çıkan kararnamede belirtildiği üzere birer metre aralıklı oturdukları görüldü. 

Toplantıda, muhalefetteki sağın, "ülkedeki tüm işleyişi tamamen durdurmayı önerdiği, hükümetin ise bu fikre karşı çıktığı" haberleri basına yansıdı. 

İtalyan basınında ayrıca hafta sonu başlayan ve dün de ülke geneline yayılan hapishane isyanlarının en şiddetlisinin yaşandığı Modena'daki olaylarda ölü sayısının 7'ye yükseldiğini haberlerine yer verildi. 

Öte yandan, İspanya ve Malta'nın ardından Portekiz'in de İtalya uçuşlarını 24 Mart'a kadar durdurduğu açıklandı. 

İtalya'da hükümet, dün akşam virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke içinde zorunlu haller ve ilgili mercilerin yetkilendirmesi dışında seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve insanları evde kalmaya davet eden bir kararname çıkarmıştı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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