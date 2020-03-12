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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak

İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. 

Kovid-19 nedeniyle son 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesini genişletti. 

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla, Kovid-19’a karşı mücadelede İtalyanlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. 

Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi. 

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirlerinin, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Sanayi işletmeleri ve fabrikaların salgının bulaşmasını önleyecek nitelikte güvenlik koşullarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, zorunlu olmayan tüm üretim departmanlarının kapatıldığını duyurdu. 

Başbakan Conte, Kovid-19 nedeniyle vaka ve ölü sayısının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler de alabileceklerinin sinyalini verdi. 

Önlemlerin sonuçlarını birkaç hafta içinde alacaklarını kaydeden Conte, "Eğer hep birlikte bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız." ifadesini kullandı. 

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı. 

Başbakan Conte, pazartesi günü yaptığı açıklamayla da Lombardiya Bölgesi ve 14 kent için geçen hafta sonu ilan ettiği giriş-çıkış ve serbest dolaşım kısıtlamaları içeren “kırmızı bölge” olarak andığı karantinayı ülke geneline genişlettiğini duyurmuştu. 

Bu arada, Conte’nin hafta başında ülke genelinde kanun hükmünde kararnameyle hayata geçirdiği salgının önlenmesine yönelik kısıtlamalar sebebiyle başkent Roma’nın akşam saat 18.00’den sonra sokaklarının boşaldığı görülürken, polislerin sokağa çıkanlara izin belgesi sorduğu görüldü. 

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