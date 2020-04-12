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İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak, 19 bin 468’e yükseldi. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 100 bin 269’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 152 bin 271’e ulaştığını belirtti. 

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 79’luk artışla 32 bin 534’e çıktığını ifade etti. 

Ölü sayısının son 24 saatte 619 kişi artarak, 19 bin 468’e yükseldiğini bildiren Borrelli, bugün 1996 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 1396, Perşembe 1615, Çarşamba 1195, Salı 880, Pazartesi 1941 olarak ölçülmüştü. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düne göre 116 kişi daha azalarak, 3 bin 381’e gerilediğini bildiren Borrelli, ülke genelinde bugüne kadar, 963 bin 473 test yapıldığı aktardı.

Huzurevlerindeki ölümlere soruşturma 
Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, Milano ve çevresindeki huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarından gelen şikayetler doğrultusunda soruşturmalar açıyor. 

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, son olarak kentte, Pio Albergo Trivulzio isimli huzurevindeki Kovid-19 kaynaklı ölümler araştırılıyor. 

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, Pio Albergo Trivulzio’nın genel müdürü Giuseppe Calicchio hakkında salgına karşı önlem almamak, 100’ü aşkın kişinin ölümüne yol açmaktan soruşturma açtığı belirtildi. 

Milano'da daha önce de Medigilia huzurevine, 60 kadar yaşlının Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açılmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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