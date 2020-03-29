İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.

Ülkede 5 hafta önce görülen Kovid-19 salgınına ilişkin günlük veriler, başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Angelo Borrelli tarafından paylaşıldı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 70 bin 65'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının ise 92 bin 472'ye çıktığını duyurdu.

Angelo Borrelli, dün 10 bin 950 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1434 artışla 12 bin 384'e ulaştığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 889 kişi artarak 10 bin 23'e yükseldiğini belirtti. İtalya'da bugünkü ölü sayısı, dün kaydedilen ve dünya genelinde de en yüksek sayı olan 969'un ardından bir günde kayıtlara geçen en yüksek 2'nci ölü sayısı oldu.

Angelo Borrelli, "Şu ana kadar alınmış önlemler olmasa, bugün hastanelerde çok daha büyük güçlükler yaşıyor olurduk." ifadeleriyle ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin önemine de değindi.