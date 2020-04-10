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İtalya'da mafyalar ekonomik durumu kötüleşen halka yardım ediyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle çalışamayan ve ekonomik sıkıntı çeken halka mafyalar para ve erzak yardımı yapmaya başladı. İtalyan siyasiler hükumetin daha iyi tedbir almaması durumunda mafyanın kontrolü ele geçirebileceği uyarısını yaptı.
İtalya'da mafyalar ekonomik durumu kötüleşen halka yardım ediyor

Corona virüsü (Covid-19) İtalya'da can almaya devam ederken, ülke ekonomisinin oldukça kötüye gitmesi ülkedeki mafyayı harekete geçirdi.

İtalya'daki mafyalar, ülkenin Campania, Calabria, Sicilya ve Pugliya gibi maddi olarak iyi durumda olmayan bölgelerinde yaşayan insanlara yiyecek yardımı yapmaya başladı. Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak "Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek” denildi.

"MAFYA HALKIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİR"

Calabria bölgesindeki Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Gratteri, “Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar, restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Eğer hükümet devreye girmezse, mafyalar insanlara sağladıkları hizmet ile halkın kontrolünü ele geçirebilecek” ifadelerini kullandı.

İtalya'da 3 milyon 300 bin kişinin işsiz kaldığı düşünülüyor.

İtalya'da corona virüsü nedeniyle 18 bin 279 kişi yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen vaka sayısı da 143 bin 626'ya çıktı.

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