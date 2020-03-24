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İtalya'da ölü sayısı artıyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 743 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 6 bin 820'ye yükseldi.
İtalya'da ölü sayısı artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 18 bin 250 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 407 bin 633'e yükseldi.

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