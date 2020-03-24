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İtalya'da sağlık sistemi çöktü!

Şimdiye kadar 6 binden fazla insanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da sağlık sistemi çöktü.
İtalya'da sağlık sistemi çöktü!

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 64 bine yaklaşırken, şimdiye kadar 6 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyada virüs bağlantılı en fazla ölüm İtalya'da yaşanırken, sağlık sistemi çöktü. İtalya'daki hastalar Almanya'ya nakledilmeye başlandı. 

ALMAN SAĞLIK EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

İtalya ordusuna ait C-130 kargo uçağı Almanya'ya ilk hasta sevkiyatını dün gece yaptı. Almanya'nın Leipzig kentindeki havalimanına inen uçaktaki hastalar için Alman sağlık ekipleri alarma geçti. İtalyan kargo uçağına yanaşan ambülanslar, hastaları alarak tedavi için Leipzig Üniversite Hastanesi'ne taşıdı. Hastalar acil birimlerinde tedavi altına alındı.

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Almanya'nın özerk eyaleti Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, eyaletteki hastanelerin bu aşamada İtalya'dan gelecek hastaları kabul edebileceğini açıklamıştı.

'DENEYİM KAZANACAĞIZ'

İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı görüşme sonrası Saksonya eyaletindeki hastanelere, İtalyan hastaları kabul etmeye başladıklarını belirten Kretschmer, tedavi sırasında Alman doktor ve sağlık çalışanlarının virüsle nasıl mücadele edecekleri konusunda deneyim kazanacaklarını da ifade etti.

İtalya'dan ilk aşamada 6 hasta kabul ettiklerini belirten Saksonya eyaleti Babakanı Michael Kretschmer, "Zor durumda kalanlara yardım edebildiğimiz için mutluyuz" dedi. Kretschmer bugün de İtalya'dan 8 hastanın eyalete getirilerek, değişik hastanelerde tedavi altına alınacaklarını belirtti.

Almanya'ya getirilecek hastaların seçimini İtalyan yetkililere bıraktıklarını belirten Kretschmer, "Böylesine zor bir kararı biz vermek istemiyoruz. Uçaklara bindirilecek hastaları kabul etmekle yükümlüyüz" şeklinde konuştu.

VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 382 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti. İtalya'da ise, 64 bin kişi corona virüse yakalanırken, 6 binden fazla insan da yaşamını yitirdi.

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