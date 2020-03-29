İtalya'da salgındna ölenlerin sayısı 10 bin 779'a yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs salgınının en fazla kayba yol açtığı İtalya'da salgının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte 756 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 10 bin 779'a yükseldi.

Virüsle enfekte olan kişi sayısı ise 92 bin 472'ye ulaştı.

Dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya’da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz" demişti.