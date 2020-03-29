  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

İtalya'da salgındna ölenlerin sayısı 10 bin 779'a yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.
İtalya'da salgındna ölenlerin sayısı 10 bin 779'a yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs salgınının en fazla kayba yol açtığı İtalya'da salgının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte 756 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 10 bin 779'a yükseldi.

Virüsle enfekte olan kişi sayısı ise 92 bin 472'ye ulaştı.

Dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya’da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'ın dayanışma çağrısına destek29 Mart 2020 Pazar 16:49
  • Çankırı'da bir köy karantina altına alındı29 Mart 2020 Pazar 16:38
  • Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak29 Mart 2020 Pazar 16:29
  • İtalya: Koronavirüs salgınında şu anda zirveyi yaşıyoruz29 Mart 2020 Pazar 16:28
  • Fransa’da eski Bakan Devedjian, koronavirüsten hayatını kaybetti29 Mart 2020 Pazar 16:26
  • Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'29 Mart 2020 Pazar 16:20
  • DSÖ: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor29 Mart 2020 Pazar 15:40
  • Ankara'da da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı29 Mart 2020 Pazar 15:35
  • Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor29 Mart 2020 Pazar 15:34
  • İstanbul'un meydanları boş kaldı29 Mart 2020 Pazar 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti