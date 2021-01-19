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İtalya'da Süper Kupa heyecanı

Juventus ile Napoli'nin şampiyonluk mücadelesi vereceği final maçı, yarın TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'da yayımlanacak.
İtalya'da Süper Kupa heyecanı

İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacağı final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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