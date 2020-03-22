  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

İtalya’da tüm iş yerleri 3 Nisan’a kadar kapatıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede eczane ve marketler dışında tüm iş yerlerinin 3 Nisan’a kadar kapatıldığını açıkladı.
İtalya’da tüm iş yerleri 3 Nisan’a kadar kapatıldı

İtalya’da korona virüs salgını nedeniyle bir gün içerisinde 793 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tedbirler arttırıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni imzalanan kararnameyi açıkladı. Eczane ve marketler gibi zaruri olmayan tüm işyerlerinin 3 Nisan’a kadar kapatıldığını belirten Conte yaptığı açıklamada, "Aldığımız önlemler sert ama başka bir alternatifimiz yok. Sadece bu şekilde kendimizi koruyabiliriz" dedi.

Conte, salgını ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirerek, "Hayatını kaybedenlerin acısını her gün yeniden yaşıyoruz. Halkımız, birbirine daha önce olmadığı kadar kenetlenerek bir koruma zinciri oluşturmalı. Eğer bu zincirin bir halkası düşerse herkes için en büyük tehlike ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Gıda ve ilaca erişimde sıkıntı yaşanmayacağının altını çizen Conte, halkı süpermarketlere akın etmemeye çağırdı. Conte, toplu taşıma, posta servisleri, sigorta ve maliye gibi kamu hizmetlerinde de kesinti yaşanmayacağını ifade etti.

İtalya’da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı salgının ortaya çıktığı Çin’i cuma günü itibariyle geçmişti. Dün, İtalyan Sivil Savunma Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre 24 saat içinde 793 kişi daha hayatını kaybetmiş ve toplam ölüm sayısı 4 bin 825’e ulaşmıştı. Ülkedeki korona virüs vakalarının sayısı ise 53 bin 578’e yükselmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkış desteğine sağlıkçılardan 'alkışlı' cevap22 Mart 2020 Pazar 10:38
  • ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldi22 Mart 2020 Pazar 10:28
  • Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu22 Mart 2020 Pazar 10:08
  • Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi22 Mart 2020 Pazar 09:59
  • Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem22 Mart 2020 Pazar 09:41
  • Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek22 Mart 2020 Pazar 09:27
  • Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü22 Mart 2020 Pazar 09:23
  • Lokanta ve restoranlar sadece 'paket servis' hizmeti verecek22 Mart 2020 Pazar 09:22
  • Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi22 Mart 2020 Pazar 09:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs mesajı22 Mart 2020 Pazar 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti