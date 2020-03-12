İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları ve vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor.
Ülke genelinde 12 binden fazla kişinin enfekte oldu, 827 kişi de hayatını kaybetti.
NÜFUSUN YARISI KARANTİNADA
Virüsün kontrol altına alınması için sıkı tedbirler alan ülkede karantina bölgeleri oluşturuldu ve çoğu toplu organizasyonlar iptal edildi.
Nüfusun neredeyse yarısının karantina altında yaşadığı İtalya'da ticari faaliyetler durduruldu.
TİCARİ FAALİYETLER DURDURULDU
İtalya Başbakanı, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
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