  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -1 °C
»

İtalya'da Türk fındığı tartışması

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi...
İtalya'da Türk fındığı tartışması

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.

Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Sputnik’in hbaerine göre mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim" ifadesini kullandı.

Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor. 

Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Müslüman olmak beni çok değiştirdi"07 Aralık 2019 Cumartesi 08:13
  • Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı07 Aralık 2019 Cumartesi 08:11
  • En iyisi Sabiha Gökçen07 Aralık 2019 Cumartesi 08:10
  • Hırsızlar yakalandı07 Aralık 2019 Cumartesi 08:09
  • İnternet terimleri Türkçeleştiriliyor07 Aralık 2019 Cumartesi 08:08
  • Suç makinesi yakalandı07 Aralık 2019 Cumartesi 08:07
  • Bolu'da korkutan deprem07 Aralık 2019 Cumartesi 08:06
  • 84 öğrenci yemekten zehirlendi07 Aralık 2019 Cumartesi 08:04
  • "Neden bıçakladı bilmiyorum"07 Aralık 2019 Cumartesi 08:03
  • 'Ölüm yokuşu'nda facia!07 Aralık 2019 Cumartesi 08:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti