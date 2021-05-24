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İtalya'daki teleferik kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kazaya yönelik soruşturma başlatıldı.
İtalya'daki teleferik kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, kazanın ardından ağır yaralı olarak ambulans helikopterle Torino kentindeki hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuğun da kurtarılamadığı belirtildi. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Olay anında kabinde 15 kişinin bulunduğu, ağır yaralı 5 yaşındaki diğer çocuğun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, yayımladıkları taziye mesajlarında, kazadan duydukları derin üzüntüyü ifade etti.

Soruşturma başlatıldı
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Verbania Cumhuriyet Savcılığı, Maggiore Gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile dağın zirvesinde bulunan Mottarone kasabası arasındaki teleferik hattında dün öğlen saatlerinde yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Olimpia Bossi, basına yaptığı açıklamada, çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçlamalarına yönelik soruşturma yürüttüklerini, tesisteki güvenlik tedbirlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Bossi, soruşturma bitene kadar işletmeye el konulduğunu, kazanın nedenlerini tespit etmek için teknik araştırmalar da yapacaklarını kaydetti.

Basına yansıyan ilk olay yeri inceleme bilgilerinde, teleferik hattındaki taşıyıcı kablonun kopması sonucu kabinin, 15-20 metre yükseklikten eğimli ormanlık araziye düştüğü, 10 metre kadar yuvarlandığı ve iki ağaca çarparak durduğu belirtildi.

Yetkililerin, kabini taşıyan kablonun kopma nedenini araştırdığı aktarıldı.

1 Ağustos 1970'te hizmete giren ve göl kıyısından dağlık bölgeye 20 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik hattının, 2014-2016 döneminde kapsamlı bakım gördüğü, son kontrollerinin de Kasım 2020'de yapıldığı kaydedildi.

Stresa Belediyesi Başkanı Marcella Severino da yaptığı açıklamada, hattın bakım görevlisinin, kontroller sırasında bugüne kadar herhangi bir anormallik tespit etmediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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