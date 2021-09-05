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İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'in antrenörleri, Inter Akademi'nin çalışmalarını gözlemlemek için Diyarbakır'a geldi.
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü

İtalya Serie A'nın köklü futbol kulübü Inter'in iki antrenörü Diyarbakır'a geldi. Bir süre önce kurulan Inter Akademi'nin çalışmalarını takip etmek üzere kente gelen Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, bir süre gençlere futbol eğitimi verip, idman maçı yaptırdı. Inter Akademi'nin teknik heyeti ve yöneticileriyle görüşen Ringoli ve Brambilla, gençleri yakından izleyerek notlar aldı. İtalyan hocalar, uygulanacak eğitim programı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

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SCOUT EKİPLERİNE DİYARBAKIR TAVSİYESİ

Diyarbakır'daki çocukların oldukça yetenekli olduğunu belirten İtalyan hocalar, dünyanın birçok yerinde çalışma yapan scout ekiplerine buradaki oyuncuları izleme tavsiyesinde bulunacaklarını söyledi. Ringoli ve Brambilla'nın yaptırdığı çalışmalara genç futbolcular yoğun ilgi gösterdi. Aileler ve çok sayıda sporsever de çalışmaları saha kenarında izledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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