İtalyan parlamentosu, AB'den alınacak kurtarma fonuna ilişkin hükümet planını onayladı

İtalya'da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, Avrupa Birliği'nden (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınacak kurtarma fonuna ilişkin planı parlamentoda onaylandı.

AB'nin üye ülkeler için öngördüğü 750 milyar avroluk paketten 222,1 milyar avro ile aslan payını alacak olan İtalya'da hükümet, bu kaynağın nasıl kullanılacağına yönelik planını parlamentonun gündemine getirdi.

Söz konusu programı, bugün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ve üst kanat Senato'da oylamaya sunan Başbakan Draghi, konuşmasında ülkenin kaderinin bu kaynağın finanse edeceği projelere bağlı olduğunu belirtti.

Draghi, "Planın merkezinde hepimizin hemfikir olduğu üzere olağanüstü niteliklerinin yanında kırılganlıkları bulunan İtalya var. Bunlarla yüzleşmeli ve bunları çözmeye ihtiyaç var. Bu plan bize bunu yapma fırsat veriyor. Bu plan sadece başarma arzusuyla uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda bazı partilerden planı inceleyecek yeterli zamanın kendilerine verilmediğine ilişkin eleştirilere Draghi, zamanın dar olduğunu ancak bu planı AB’ye sunmakta gecikmelerinin, bu kaynağın İtalya'ya gelişini de geciktireceği yanıtını verdi.

Hükümet planı, bu sabah ilk olarak 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada 19'a karşı, 442 "evet" oyuyla kabul edilirken, daha sonra 321 sandalyeli Senato'da yapılan oylamada da 16'ya karşı 224 "evet" oyuyla onaylandı.

Hükümetin açıkladığı plana göre, 222,1 milyar avroluk finansmanın 191,5 milyarlık kısmı yatırımlara tahsis edilecek.

Salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal zararları onarmayı ve İtalyan ekonomisinin yapısal zayıflıklarını gidermeyi amaçladığı belirtilen planın, yüzde 27'si dijitalleşmeye, yüzde 40'ı iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlara, yüzde 10'dan fazlasının da sosyal uyuma ayrılacağı ifade edildi.

Söz konusu plan, AB'den gelecek mali kaynakla kamu yönetiminin iyileştirilmesinden, adalet alanındaki reformlara, altyapı ve ulaştırmaya, 5G iletişim teknolojisinden, dijitalleşme, ekolojik geçiş, üretim ve güneydeki bölgelerin kalkınmasına kadar ülke ekonomisini büyütmeyi hedefliyor.

Draghi hükümetinin, parlamentonun her iki kanadından da onay alan planı, 30 Nisan'a kadar Brüksel'e sunması bekleniyor.