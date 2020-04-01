  • BIST 88.692
  • Altın 339,584
  • Dolar 6,6759
  • Euro 7,2948
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
» »

İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi

İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi
Dünyayı etkisine alan koronavirüste (Covid-19) en çok can kaybının meydana geldiği İtalya’da Avrupa Birliği’ne tepki furyası başladı.

Birçok İtalyan siyasetçi sosyal medya hesaplarından kameraların karşısına geçerek, Avrupa Birliği’ni koronavirüs ile ilgili mücadelede İtalya’nın yanında olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. İtalyanlar Avrupa Birliği’ne tepki olarak AB bayraklarını indirerek yerine İtalya’nın bayrağını çekti.

AB’YE BAYRAKLI TEPKİ

Tepki furyasında öncülüğü ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli başlattı. Rampelli, odasında bulunan Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı, yerine İtalya bayrağı astı. Öte yandan, Rampelli’ye Cadoneghe Belediye Başkanı Marco Schiesaro da katıldı. Schiesaro belediye binasının önündeki AB bayrağını iple bağlayarak bu duruma tepki gösterdi, o anları da kameraya kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Fatih'te feci kaza!
Fatih'te feci kaza!
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası
Son Eklenen Videolar
İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi
İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Fatih'te feci kaza!
Fatih'te feci kaza!
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti